Les sept cadors qui veulent recruter Hakimi

Jusqu'à sept grandes équipes européennes espèrent que le Real Madrid ne voudra pas garder Hakimi et opte pour le vendre.

L'arrière latéral hispano-marocain achèvera sa deuxième année de prêt à Dortmund à la fin de cette saison et rentrera chez lui, à Madrid. Le Real Madrid doit définir sa stratégie, car Carvajal est un titulaire indiscutable pour Zidane et Alvaro Odriozola, après son prêt au Bayern Munich, doit également rentrer et compte bien disputer sa place.

En principe, Achraf devrait être le remplaçant de Carvajal. Cependant, le joueur a déjà fait savoir qu'il veut retourner pour être titulaire, il a déjà prouvé sa valeur dans une équipe importante.

Le premier qui le veut, évidemment, est le Borussia, qui veut le garder après deux (l'actuelle encore inachevée) merveilleuses campagnes en Allemagne. Mais il n'est pas le seul.

Récemment, le PSG, a manifesté son intérêt pour le Lion de l’Atlas. Chelsea, qui a déjà enrôlé Ziyech, rêve de construire un grand projet. La Juventus, le Bayern, Tottenham et Arsenal sont également à l'affût du joueur.