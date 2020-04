Les sept minutes qui ont marqué la carrière de Ronaldo... et l'histoire du football ?

Cela fait 20 ans jour pour jour que la blessure de Ronaldo Nazário a marqué sa carrière professionnelle : le 12 avril 2000, l’attaquant brésilien s'est gravement blessé au genou, lors de la finale de Coppa Italia contre la Lazio.

Après s’être blessé, l’attaquant légendaire tentait de masquer ses larmes en se couvrant le visage. "Les miracles n’existent pas", a déclaré Gérard Saillant, le médecin qui a opéré Ronaldo.

"Il a besoin d’au moins huit mois pour récupérer avant de jouer à nouveau et je ne peux même pas dire avec certitude qu’il jouera à nouveau."

"Ce fut une période très difficile", a déclaré le Brésilien dans un entretien accordé au site FIFA.com.

"Ma famille, les kinés et les médecins m’ont encouragé à me battre et m'ont dit que cela en valait la peine. De plus, je suis devenu père pour la première fois à ce moment-là et ce fut vraiment une vraie motivation pour moi. La naissance de mon fils m’a donné la force dont j’avais besoin."

Deux ans plus tard, au Japon et en Corée du Sud, Ronaldo a joué un rôle clé avec le Brésil, qui a remporté son cinquième Mondial.

"J’ai travaillé pendant deux ans et demi pour me remettre de mes blessures et Dieu a consacré cette journée pour moi et pour l’équipe nationale brésilienne", a-t-il déclaré après avoir remporté la Coupe du monde.