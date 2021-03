Les six destinations possibles pour Sergio Agüero

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Agüero pourrait quitter Manchester City en cas de non-prolongation. Selon 'The Mirror', de nombreux clubs européens suivraient avec attention sa situation.

S'il venait à quitter les Skyblues à l'issue de la saison, six géants européens seraient prêts à sauter sur l'occasion. D'après cette même source, il s'agirait de l'Atletico de Madrid, son ancienne équipe avant de rebondir chez les Citizens, le FC Barcelone, qui semble être en pole position dans le dossier, Chelsea, qui se cherche une nouvelle référence offensive, Tottenham de José Mourinho, la Juventus, qui a l'intention de reconstruire son effectif après une deuxième élimination de suite en 8es de finale de C1, et finalement, le PSG des quatre fantastiques.

De plus, en Angleterre, on affirme qu'Agüero n'est plus très heureux dans l'équipe de Pep Guardiola. Lors du choc contre M'gladbach en Ligue des champions, il n'a joué que 15 minutes et a fini par s'énerver parce que ses coéquipiers ne lui passaient pas le ballon.

Son avenir semble donc s'inscrire loin de l'Etihad Stadium.