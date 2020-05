Les six joueurs qui pourraient faciliter l'arrivée de Lautaro au Barça

Si l'Inter demandait exclusivement de l'argent dans un premier temps pour Lautaro Martínez, les choses ont bien changé depuis.

Lautaro Martínez a fait des appels du pied au Barça et à son compatriote Leo Messi et le club italien n'ira pas à l'encontre du souhait du joueur.

Il faut rappeler que la relation entre l'Inter et le FC Barcelone n'est pas mauvaise. Mais cela ne veut pas dire que les Italiens vont offrir Lautaro sur un plateau. Les Nerazzurri veulent 111 millions pour l'Argentin, une somme que le Barça ne pourra payer.

Les Catalans ont proposé les services de jusqu'à six joueurs et le club nerazzurri commence à envisager cette posibilité. Voici les six joueurs qui pourrait faciliter l'arrivée de Lautaro au Camp Nou :

Samuel Umtiti

Nelson Semedo

Arturo Vidal

Jean-Clair Todibo

Carles Aleñá

Junior Firpo