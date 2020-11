Les supporters pourraient revenir dans les stades de Ligue 1 à partir de mi-décembre

La Ligue 1 a démarré en août dernier avec un maximum de 5 000 spectateurs dans les stades. Cependant, les mesures liées au deuxième confinement ont vidé complétement les stades de Ligue 1, mais un retour à la "normale" est envisagé.

Ce samedi, le confinement décrété par Emmanuel Macron au début du mois commence à s'assouplir. De plus, il est prévu qu'au cours du mois de décembre, les stades de football soient également accessibles, après la réouverture des cinémas et des théâtres.

Bien que cela ne devait initialement pas se produire avant janvier ou février, les plaintes du secteur concernant les pertes potentielles ont incité le gouvernement français à rectifier la situation.

Cela a été confirmé par Roxana Maracineanu, la ministre des sports, qui a déclaré lors d'une conférence à Toulouse que les supporters devraient pouvoir retourner dans les stades de Ligue 1 à partir du 15 décembre.

"J'ai compris les plaintes de tous les professionnels du sport et de ceux qui travaillent sur les protocoles sanitaires et ils m'ont dit qu'ils sont prêts à rouvrir les stades à partir du 15 décembre. Je vais transmettre cela au Premier ministre et au Président de la République pour tenter de parvenir à un accord", a-t-elle déclaré.