Les Ultras du PSG reconnaissent une mauvaise gestion contre Beveren

Le Collectif Ultras Paris s'est laissé submergé par l'émotion de retrouver le Parc des Princes et son équipe, bien que cela n'ait été que pour un match amical contre Waasland-Beveren.

Tous collés les uns aux autres, certains sans masques, n'ont pas respecté les mesures sanitaires mises en place. Le président du CUP, Romain Mabille, a fait son mea-culpa pour le 'Parisien'.

"On a sous-estimé l’engouement qu’il allait y avoir. On s’est laissé aller par l’enthousiasme du match. On l’a très mal géré, je suis entièrement d’accord, mais on n’est pas irresponsables. On discute depuis des semaines sur la manière de revenir au stade et en sécurité. Il n’y avait pas de mauvaise volonté de notre part", a commencé le président des Ultras parisiens.

Mardi, le PSG sera de retour pour un match contre le Celtic, et Romain Mabille espère pouvoir une meilleure image : "Je pense qu’on viendra mardi. On va essayer de démontrer qu’on est capable d’avoir un comportement responsable, même si l’ambiance en pâtit. Le PSG aimerait qu’on soit là en respectant toutes les consignes. C’est faisable, on cherche la meilleure formule. On n’a pas de volonté de désobéissance."