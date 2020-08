Les Verts rendent hommage à Loïc Perrin

Coupable d'un tacle non maîtrisé à l'encontre de Kylian Mbappé et logiquement sanctionné d'un carton rouge lors de la finale de la Coupe de France perdue face au Paris Saint-Germain (1-0), Loïc Perrin aurait rêvé d'une meilleure sortie, lui qui disputait son dernier match pour l'AS Saint-Etienne. Le Stéphanois de naissance, formé chez les Verts, un club dont il a été le capitaine emblématique pendant de nombreuses années, a officiellement annoncé la fin de sa carrière professionnelle, jeudi.

Une page qui se tourne pour celui qui était au club depuis 23 ans. Suite à cette annoncé, l'ASSE a tenu à rendre hommage à son capitaine via un communiqué officiel. Un hommage à la hauteur de la carrière du joueur. "Loïc, tu n’as pas joué à l’ASSE, tu es l’ASSE. Tu en incarnes les valeurs et l’identité. Tu as été l’âme du club et un guide pour plusieurs générations de joueurs", peut-on lire sur le communiqué publié par les Verts, qui abondent ensuite par une série de louanges.

"Ta vie se confond avec celle de l’ASSE. Vingt-trois saisons passées à défendre une couleur. Cet engagement dit tout de la place que tu occupes dans la légende des Verts. Tu es une exception dans le football moderne, presque une anomalie. Ta carrière unique n’a d’égale que ton humilité. Tu ne t’es jamais pris pour un autre. Tu as juste revendiqué le fait d’être un Stéphanois parmi les Stéphanois. Un homme rare, simple, fidèle, attaché à ses racines, fier de son club", écrit notamment le club du Forez.

Pour terminer, l'AS Saint-Etienne laisse de nouveau entendre qu'une reconversion au sein du club est au programme pour Loïc Perrin : "Aujourd’hui, tu n’en es qu’à la moitié de l’histoire avec ton club. Tu ne nous quittes pas, tu changes seulement de terrain de jeu". Ce ne sont donc pas des adieux, mais un simple au revoir.