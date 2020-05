Lewandowski claque un doublé et dépasse Immobile

Et deux de plus pour Robert Lewandowski ! L’attaquant polonais a signé ce samedi ses 28e et 29e réalisations de la saison en Bundesliga, à l’occasion du match du Bayern Munich contre Fortuna Dusseldorf (5-0). Un total impressionnant et qu’il est le premier à atteindre cette saison dans le Top 5 européen.

Avant la rencontre du jour, Lewandowski était avec égalité avec le Laziale Ciro Immobile. A présent, il le dépasse de deux unités et se dirige vers la conquête du Soulier d’Or. Bien sûr, l’international azzurro peut encore le rattraper vu qu’il compte quelques matches en moins.

29 buts en 29 rencontres de championnat allemand, Lewandowski est le tout premier joueur à réaliser cette performance depuis un certain Gerd Muller (34). C’était il y a 48 ans. Dans les autres compétitions, lors de l’exercice en cours, il a signé 8 réalisations. Il a d’ores et déjà atteint son meilleur total sur une saison.

A noter aussi qu’en scorant face à Fortuna, Lewandowski compte désormais au moins un but contre toutes les équipes qui composent actuellement l’élite allemande. Un accomplissement exceptionnel, mais qui n’est qu’à moitié étonnant de la part de celui qui est depuis un an le meilleur réalisateur étranger de l’histoire de ce championnat.

Pour la petite histoire, l’ex-joueur de Dortmund aurait même pu s’offrir un triplé, si le dernier rempart adverse n’avait pas repoussé sa tentative à la 69e. Ça aurait été son premier hat-trick de l’année.