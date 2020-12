Lewandowski ne s'arrête pas : il prend la tête au Soulier d'or

Robert Lewandowski, l'homme du moment et le nouveau vainqueur de The Best 2020, peut célébrer son prix avec une récompense plus temporaire : reprendre la tête du classement du Soulier d'or 2020-21. Après deux semaines derrière le Suédois Christoffer "Totte" Nyman, son doublé contre Wolfsburg ce week-end lui a permis de reprendre la tête. Jours de gloire pour le Polonais.

Les 15 buts avec un coefficient de grand championnat (deux points par but) sont trop élevés pour qu'un meilleur buteur dans une petite compétition puisse y résister, mais cela montre la belle performance de l'attaquant de Norrköping.

En effet, les autres nouveautés du top ten de cette mise à jour incluent l'entrée de grandes références qui, il y a quelques jours, ont ajouté leur nom a la liste. C'est le cas de Kylian Mbappé, meilleur buteur de Ligue 1, et de deux joueurs de Premier League qui se hissent au niveau de Calvert-Lewin, puisque les trois sont égaux en tant du classement des buteurs de Premier League cette saison : on parle de Salah et Son.

Classement Soulier d'or 2020-2021 (18-12-2020)



1.- Robert Lewandowski (Bayern Munich, Allemagne) : 15 buts 906 minutes, 30 points

2.- Christoffer "Totte" Nyman (Norrköping, Suède) : 18 buts en 2 286 minutes, 27 points

3.- Kasper Junker (FK Bodo/Glimt, Norvège) : 25 buts en 1931 minutes, 25 points

4.- Amahl Pellegrino (Kristiansund BK, Norvège) : 25 buts en 2285 minutes, 25 points



5.- Rauno Sappinen (FC Flora, Estonie) : 23 buts en 2159 minutes, 23 points6.- Astrit Seljmani (Varbergs BolS, Suède) : 15 buts en 2004, 22,5 points7.- Kylian Mbappé (PSG, France) : 11 buts en 722 minutes, 22 points8.- Mohamed Salah (Liverpool, Angleterre) : 11 buts en 1048 minutes, 22 points9.- Heung-min Son (Tottenham, Angleterre) : 11 buts en 1 089 minutes, 22 points10.- Dominic Calvert-Lewin (Everton, Angleterre) : 11 buts en 1 150 minutes, 22 points

Il est important de noter que pour le Soulier d'or, on ne compte que les buts marqués en championnat, et on n'ajoute pas ceux marqués en Ligue des Champions ou en coupes.

Pour calculer les points, 'European Sports Media' donne un multiplicateur à chaque compétition en fonction de sa position dans le classement UEFA. Ainsi, les cinq grands championnats (Espagne, France, Allemagne, Angleterre et Italie) multiplient les buts par deux, et les championnats moins importants comme celui du Portugal, des Pays-Bas ou de Turquie, par exemple, par 1,5. Les ligues mineures n'ont pas de facteur de multiplication.

En cas d'égalité de points, le premier critère d'égalité est le nombre minimum de minutes jouées dans les championnats respectifs.