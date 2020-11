OFFICIEL : Neymar et Kean de retour à Paris

Touché aux adducteurs, Neymar ne va pas pouvoir participer aux deux matches de la sélection brésilienne durant ce mois de novembre. Au lieu de rester outre-Atlantique, le Brésilien va retourner à Paris pour continuer ses soins. Une décision prise d’un commun accord entre le club francilien et la fédération brésilienne.

Dans un communiqué publié vendredi soir, le PSG a confirmé la nouvelle, et a salué la compréhension du staff auriverde : "Neymar rejoindra Paris et le centre d'entraînement Ooredoo prochainement pour continuer son programme, le staff médical de l'équipe nationale du Brésil n’ayant pas souhaité prendre le moindre risque pour le match de la sélection le 17 novembre. C’est une décision qui honore la confiance et la collaboration entre les staffs du Paris Saint-Germain et ceux de la Seleçao."

Kean également libéré par sa sélection

Neymar va donc être remis entre les mains des médecins parisiens. Le club espère pouvoir compter sur lui lors de sa prochaine sortie, programmée le 20 novembre face à l’AS Monaco.

Neymar n’est pas le seul international des champions de France à avoir été libéré par sa sélection. C’est aussi le cas de Moise Kean. En soulignant là aussi la bonne collaboration qui existe avec la fédération transalpine, le PSG a fait savoir que le joueur prêté par Everton a entamé ce vendredi les soins au centre d’Ooredoo.

Notons enfin qu’après Marco Verratti, Mauro Icardi a également retrouvé les terrains au Camp des Loges à la suite de son entorse du genou. L’ancien Interiste poursuit son programme en vue d’une reprise progressive avec le groupe dans les prochains jours.