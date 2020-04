L'UNFP craint "une hécatombe de blessures"

Si connaît la date à laquelle le championnat de France s'est arrêté, celle d'une éventuelle reprise demeure totalement incertaine. Pandémie de coronavirus oblige, la France, à l'image de ses voisins européens, est à l'arrêt.

Si les instances compétentes travaillent d'arrache pied pour préparer la suite des évèvements, force est de constater que cela s'avère particulièrement délicat. Principaux acteurs du football, les joueurs professionnels, ne sont d'ailleurs pas vraiment rassurés.

"Beaucoup de joueurs doutent énormément"

En effet, dans un entretien accordé au 'Parisien 'ce jeudi, Sylvain Kastendeuch, co-président de l’UNFP, a fait part de son inquiétude. Mais aussi de sa fermeté. Si reprise il y a, elle devra se faire dans des conditions permettant aux joueurs d'être totalement protégés. Sans parler du risque élevé de blessures...

"Il n’y a qu’une seule préoccupation : la santé des différents acteurs. Les joueurs, les staffs, les encadrants, tous. La reprise pourrait s’accompagner d’une hécatombe de blessures. Il existe des inquiétudes sur la préparation nécessaire pour être prêt à jouer puis à enchaîner sur la saison d’après. Beaucoup de joueurs doutent énormément".

"On ne peut pas imaginer qu’on renverrait les acteurs du football passer du temps ensemble sans avoir pris toutes les garanties. On veut toutes les assurances et les précautions pour protéger nos joueurs. Ce virus est très méchant et on ne le connaît pas bien", a ainsi prévenu Sylvain Kastendeuch.