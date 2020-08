La programmation officielle de la 3ème journée dévoilée

Plus de cinq mois après l'arrêt prématuré de la saison 2019/20 pour cause de pandémie de coronavirus, la Ligue 1 s'apprête à reprendre ses droits. En effet, le championnat de France va débuter à la fin du mois d'août. Ainsi, la 1ère journée de la nouvelle saison se tiendra entre le vendredi 21 et le dimanche 23 août.

Le calendrier de la saison de Ligue 1 dévoilé

Ce mercredi, la LFP a dévoilé le programme détaillé de la troisième journée. Celle-ci débutera le vendredi 11 septembre avec une séduisante affiche opposant Bordeaux à l'Olympique Lyonnais et se terminera le dimanche 13 septembre de la plus belle des manières : avec le Classique PSG-Olympique de Marseille.

Le programme détaillé de la 3ème journée de Ligue 1 :

Vendredi 11 septembre, 21h00 - Girondins de Bordeaux – Olympique Lyonnais

Samedi 12 septembre, 17h00 - Montpellier Hérault SC – OGC Nice

Samedi 12 septembre, 21h00 : AS Saint-Etienne – RC Strasbourg

Dimanche 13 septembre, 13h00 : LOSC Lille – FC Metz

Dimanche 13 septembre, 15h00 : Angers SCO – Stade de Reims, Dijon FCO – Stade Brestois 29, FC Lorient – RC Lens, Nîmes Olympique – Stade Rennais FC

Dimanche 13 septembre 17h00 : AS Monaco – FC Nantes

Dimanche 13 septembre, 21h00 : Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille