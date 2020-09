La programmation officielle de la 6ème journée de Ligue 1 dévoilée

Plus de cinq mois après l'arrêt prématuré de la saison 2019/20 pour cause de pandémie de coronavirus, la Ligue 1 a enfin repris ses droits. Malgré plusieurs exceptions liées à différents reports, les équipes françaises ont donc rejoué, devant des supporters qui plus est. Pour le plus grand bonheur des passionnés.



Le calendrier de la saison de Ligue 1 dévoilé

Ce mercredi, la LFP a dévoilé le programme détaillé de la sixième journée. Celle-ci débutera le vendredi 2 octobre avec une affiche opposant le PSG à Angers et se terminera le dimanche 4 octobre avec le duel des Olympiques, entre Marseille et Lyon, au Groupama Stadium, à 21h00.

Le programme détaillé de la 6ème journée de Ligue 1 :

Vendredi 2 octobre à 21h00 : Paris Saint-Germain – Angers SCO





Samedi 3 octobre à 17h00 : RC Lens – AS Saint-EtienneSamedi 3 octobre à 21h00 : OGC Nice – FC NantesDimanche 4 octobre à 13h00 : Montpellier Hérault SC – Nîmes OlympiqueDimanche 4 octobre à 15h00 : FC Girondins de Bordeaux – Dijon FCO; Stade Brestois 29 – AS Monaco; FC Metz – FC Lorient; RC Strasbourg Alsace – LOSC LilleDimanche 4 octobre à 17h00 : Stade Rennais FC – Stade de ReimsDimanche 4 octobre à 21h00 : Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille