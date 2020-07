Birger Meling signe à Nîmes

Champion de Norvège en 2017 et 2018 et vainqueur de la Supercoupe de Norvège en 2018, Meling, latéral gauche âgé de 25 ans, a joué huit matches de Ligue des champions et six de Ligue Europa.

Il totalise également 11 sélections avec l'équipe norvégienne.

"Je suis très content de signer au Nîmes Olympique et j'ai hâte de jouer avec l'ambiance particulière du stade des Costières", a indiqué en français le joueur né à Stavanger (Norvège), sur une vidéo du compte Twitter du club du Gard.

Le montant de son transfert n'a pas été communiqué, mais est inférieur à "1 million d’euros", a précisé le club des "Crocodiles", qui compte désormais trois recrues après les signatures du gardien Baptiste Reynet et du milieu de terrain Yassine Benrahou.