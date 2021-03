Le soliste Ben Arfa n'a plus l'immunité à Bordeaux

"Lorsque ce genre de joueurs n'est pas décisif, il est plus critiqué, c'est logique". Par ces mots prononcés la semaine dernière, suivis d'une mise sur le banc samedi face à Metz (1-2), Jean-Louis Gasset a validé le fait que le statut de Ben Arfa avait changé.

Jusque-là, l'entraîneur bordelais, volontiers paternaliste, lui avait maintenu sa confiance, quitte à engendrer le mécontentement chez ses partenaires, agacés par ce "passe-droit" alors que les joueurs en fin de contrat (Nicolas De Préville, Vukasin Jovanovic et Maxime Poundjé) qui n'ont pas voulu partir cet hiver, ou le vétéran Jimmy Briand, sont ainsi désormais appelés à faire banquette, voire fréquenter la tribune jusqu'à la fin de saison.

Gasset faisait fi de cette statistique qui veut que son équipe récolte plus de points quand son "génie" n'est pas là. Cela a été le cas en janvier quand Ben Arfa a manqué trois semaines après une blessure à la cuisse dont le "match référence" livré à Nice (3-0).

Depuis son retour à la compétition fin janvier, marqué par cette performance collective quasi aboutie dans le contenu à Lyon (défaite 1-2 avec le but de Léo Dubois à la 92e), mais "où quelque chose s'est cassé", tranche Gasset, l'influence de HBA (2 buts et 4 passes décisives cette saison) frôle l'indigence.

À quand la résurgence ?

Après le Bordeaux-Marseille (0-0) conclu dans l'apathie à 11 contre 9 pendant une demi-heure, à l'issue duquel Gasset avait déclaré : "Hatem aurait aimé faire gagner ce match, il est parti dans l'idée de faire un exploit, ça part d'un bon sentiment" pour tenter de justifier sa propension à jouer au soliste, le capitaine Laurent Koscielny s'était chargé de son cas dans l'intimité du vestiaire.

Des mots pour des maux comme il en existe dans tous les groupes. "Il peut y avoir beaucoup d'engueulades dans un vestiaire. Il y en a eu une entre Hatem et moi", confirme l'ancien 'Gunner', "c'est réglé maintenant, il faut savoir tourner la page, passer à autre chose et aller dans le même sens pour aider l'équipe".

Sauf que plus rien ne va chez les Girondins. À l'ambiance pesante depuis des mois en coulisses avec des comptes dans le rouge, un président décrié et une image dégradée, s'est invitée une crise sportive en l'espace d'un mois (5 défaites et un nul en L1) qui commence à inquiéter, d'autant que le barragiste n'est plus qu'à 8 points (contre 14 fin janvier).

C'est dans ce contexte qu'est attendue la résurgence de Ben Arfa, 33 ans, que son entourage dit heureux en Gironde et prêt à s'engager au-delà de la fin de son contrat en juin.

Les retrouvailles avec le PSG son ancien club peuvent sonner le réveil du natif de Clamart, qui a été bon au match aller, au Parc des princes (2-2), fin novembre. Ou alors, il y aura la lanterne rouge Dijon le 14 mars, pour une rencontre cruciale pour assurer le maintien.

"Hatem n'est pas dans une grande forme, son retour de blessure est difficile", reconnaît le directeur sportif Alain Roche, "mais il n'y a pas que lui dans cette équipe-là. On a une attaque en berne. Les chiffres sont là : c'est la 16e de L1. Ça veut dire quelque chose. Ne parlons pas d'un seul joueur".