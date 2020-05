La LFP va contracter un prÃªt bancaire pour aider les clubs

Réunie ce lundi, l’Assemblée Générale de la LFP a adopté une résolution permettant à la Ligue de contracter auprès de son établissement bancaire un prêt garanti par l’état (PGE) pour combler le manque à gagner des droits télé que les diffuseurs (Canal + et beIN Sports) ont décidé de ne pas verser pour les deux dernières échéances en raison de l'arrêt de la saison à la 28e journée en Ligue 1 et en Ligue 2.

"Grâce à ce prêt, la LFP sera en mesure de verser aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 l’ensemble des sommes encore à percevoir au titre des droits audiovisuels pour la saison 2019-20.

Ces sommes couvrent en effet les deux dernières échéances des droits audiovisuels de la saison 2019-20, respectivement initialement programmées les 5 avril et 5 juin 2020 et permettront ainsi de contribuer au soutien de la trésorerie des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2", confirme la LFP dans son communiqué.

Selon L'Equipe', le montant de ce prêt garanti par l'état s'élève à 224,5 millions d'euros.

"Le prêt s'additionne aux 47,6 M€ réglés par les deux diffuseurs, qui correspondent aux matches joués avant l'interruption des Championnats le 13 mars dernier.

La Ligue comptabilise ainsi 272,1M€, soit environ ce que les clubs auraient dû percevoir d'ici la fin de saison en revenus télévisés", toujours d'après nos confrères.