Lille et Rennes se neutralisent

Une affiche alléchante pour la reprise de la Ligue 1 entre deux prétendants aux places européennes. Et la première action significative s'est produite à la 34e minute : le Rennais Sacha Boey était expulsé pour un pied haut sur Reinildo. Un malheur n'arrivant jamais seul, Boey, mal retombé en effectuant son tacle aérien, quittait le terrain sur une civière.

A 11 contre 10, Lille ne mettait que six minutes pour trouver la faille dans la défense rennaise : Xeka, d'une ouverture lumineuse, trouvait Bamba qui trompait le portier rennais.

Mais trois plus tard, Lille perdait son avantage numérique après l'expulsion de Reinildo pour un tacle par derrière sur Raphinha.

Au retour des vestiaires, Rennes revenait avec de meilleures intentions et les changements effectués par Julien Stéphan après l'heure de jeu portaient leurs fruits avec l'entrée de Camavinga à la place de Bourigeaud. Après une première alerte à la 69e minute (frappe non cadrée de Camavinga, oublié au second poteau), Damien Da Silva égalisait à la 74e minute à la suite d'un corner que Camavinga déviait de la tête pour son coéquipier.

Une égalisation logique et un score nul logique puisque plus rien n'était marqué dans cette rencontre.

Du temps de jeu pour les recrues

Au-delà du résultat, cette rencontre a permis aux deux équipes de faire jouer leurs recrues estivales dans un match officiel. Du côté de Lille, l'attaquant Jonathan David était titulaire et a été remplacé à 64e minute par Burak Yilmaz, arrivé lui aussi au club cet été. Le défenseur Sven Botman était également titulaire au sein de la défense centrale.

De son côté, Rennes a débuté la partie avec Nayef Aguerd en défense et Martin Terrier en attaque.