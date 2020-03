Mavididi, enfin en pleine lumière à Dijon

Son arrivée en provenance de la Juve, sous la forme d'un prêt avec option d'achat en cas de maintien, dans les derniers jours du mercato estival, avait interpellé les supporters dijonnais, dont la grande majorité ignorait son existence.

Depuis, l'effet de surprise joue de moins en moins pour Stephy Mavididi, international anglais dans les équipes de jeunes, qui se retrouve sous les feux des projecteurs avec cinq buts à son actif en Ligue 1 pour 22 matches, et trois autres en Coupe de France.

Né à Derby de parents congolais en mai 1998, l'avant-centre formé à Arsenal, sans avoir jamais eu l'occasion de jouer en Premier League avec les Gunners mais plutôt en Youth League, la Ligue des champions des moins de 19 ans, va toutefois devoir se stabiliser.

Alors qu'il n'a que 21 ans, le DFCO est déjà son cinquième club. Prêté à des clubs de Championship et de League One, l'attaquant a rejoint la Juventus Turin en août 2018 pour un transfert de 1,5 millions d'euros. Mais il n'a disputé au final qu'une rencontre de Série A (21 minutes contre la SPAL).

"Il a essentiellement joué avec l'équipe B, qui évolue en Série C. Que ce soit à Arsenal ou à la Juve, il devait faire face à une très grosse concurrence. Nous avons eu l'opportunité de le faire venir, grâce aux réseaux de Péguy Luyindula (conseiller d'Olivier Delcourt, le président de Dijon, ndlr), qui connaît Arsène Wenger et Thierry Henry, et de notre entraîneur Stéphane Jobard, qui a ses contacts à la Juventus", explique Sébastien Larcier, le responsable du recrutement du club dijonnais.

Véloce et bon dribbleur

"Stephy a vite compris tout l'intérêt qu'il avait à venir dans un club de Ligue 1, pour avoir du temps de jeu et l'occasion de s'exprimer", intervient Jobard qui a, lui aussi, découvert tardivement le profil de Mavididi, sur vidéo.

"J'ai été intéressé par sa vélocité, sa capacité à marquer. Il y a un vrai potentiel chez lui, qu'il doit exploiter. Il doit s'améliorer dans le dernier geste, mais il s'est bien adapté aux exigences de la L1. Il ne faut pas oublier qu'il est étranger, jeune, et qu'un temps d'adaptation est nécessaire", poursuit le technicien.

Son coéquipier Nayef Aguerd se montre plutôt optimiste quant à l'avenir de son coéquipier anglais.

"Pour un défenseur, c'est le type d’attaquant difficile à marquer, car il est vif, capable de jouer dans la profondeur et sa bonne technique lui permet d'éliminer son vis-à-vis", explique l'international marocain.

"Il a un vrai potentiel, il va encore beaucoup progresser", dit-il encore. Discret et ne pratiquant pas le français, Mavididi s'est petit à petit adapté au vestiaire dijonnais, où d'autres joueurs maîtrisent l'anglais.

"Il s'ouvre de plus en plus aux autres, ce n'est vraiment pas un joueur difficile à gérer", se félicite Jobard au sujet de son joueur dont les performances pourraient vite susciter de nouveau l'intérêt de la sélection espoirs anglaise.