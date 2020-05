Ligue 2 à 22 clubs : décision mercredi ?

La Ligue 2 sera-t-elle jouée à 22 clubs la saison prochaine ? Si Noël Le Graët et la FFF se sont jusqu'à présent montrés plutôt favorables à cette option pour diminuer les conséquences de la pandémie de coronavirus, une décision défintiive doit encore être prise.

Ces derniers jours, l'assemblée générale de la LFP avait acté cette décision, adoptée à 57%. Selon les informations de 'L'Equipe', le comité exécutif de la Fédération doit se réunir ce mercredi, et pourrait prendre une décision sur le sujet.

Le "comex" peut en effet se saisir du sujet en invoquant que cette décision contreviendrait à "l'intérêt supérieur du football".

Cette décision pourrait ainsi permettre au Mans et Orléans, respectivement 19e et 20e de Ligue 2 cette saison, d'être maintenus, tout en actant les promotions des deux premiers de National : Pau et Dunkerque.