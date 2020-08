Toulouse perd encore, la "lose" depuis octobre 2019

Le 19 octobre 2019. C’est peut-être un détail pour vous, mais pour Toulouse, ça veut dire beaucoup. Cette date coïncidence avec la dernière victoire des Violets en championnat, en Ligue 1. Depuis, le club de la Ville Rose a pris l’ascenseur. Direction la Ligue 2, mais rien ne change.

Comme en Ligue 1, le TFC reste lanterne rouge

Défait ce samedi par Grenoble (3-5), Toulouse vient d’enchaîner une deuxième défaite en autant de journées disputées, après celle concédée face au promu Dunkerque (0-1). Comme en Ligue 1, le TFC reste lanterne rouge.

Mais revenons-en au sujet principal : la dernière victoire. Autrement dit, le début de la "lose". Croyez-le ou non, mais c’était à Lille (2-1). Quelques jours avant cela, Antoine Kombouaré avait pris ses fonctions, remobilisé les troupes, et Sanogo et Gradel ont fait le reste.

Deux victoires pour Kombouaré, puis le néant

Miracle, le Téfécé "enchaînait" avec une autre victoire le 30 octobre, un peu plus d’une semaine plus tard, à l’occasion d’un 16e de finale de la Coupe de la Ligue face à Niort (2-1). Avant cela, une défaite à Rennes (2-3). Et après cela, plus rien.

L’équation est simple. Depuis novembre, Toulouse n’a pris qu’un point sur 57 en championnat. Et deux entraîneurs en ont fait les frais. Kombouaré jusqu’en janvier, donc, et Denis Zanko jusqu’à la descente en Ligue 2. Patrice Garande, leur successeur, parviendra-t-il à mettre fin à la "lose" ?