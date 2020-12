Troyes en échec à Caen, Paris FC et Grenoble ont le champ libre

Après ce nul, les Troyens (1ers) poursuivent leur série de dix rencontres sans défaites et totalisent 28 points après 14 matches. Mais les Troyens n'ont plus qu'un point d'avance sur le Paris FC (2e, 27 points), avant le match des Parisiens face à Rodez (19e, 11 pts).

Paris peut espérer se relancer à la maison et prendre la tête de la L2, alors que les hommes de René Girard seront opposés à Rodez, avant-dernier, qui reste sur deux défaites (19h). Girard sera toutefois privé d'éléments offensifs comme Julien Lopez, Morgan Guilavogui (suspendus) et Warren Caddy (blessé).

Derrière ce duo, Grenoble (3e, 26 pts) qui affronte Dunkerque (19h00), peut en cas de succès passer devant Troyes au classement, voire prendre la tête du Championnat en cas de défaite du Paris FC.

Dominateurs face aux Caennais en première période, les hommes de Laurent Battles ont multiplié les saillies sur les ailes mais ont manqué de réalisme avec un seul tir cadré pour 11 tentés, sur une frappe de Yoann Touzghar (7 buts cette saison), bien lancé dans le dos de la défense (28e).

Caen, qui n'a pas vu le jour pendant les 45 premières minutes, aurait bien pu surprendre les joueurs de l'Aube sur une tête d'Alexandre Mendy à bout portant, bien sortie par Gallon (40e).

La seconde période est nettement plus équilibrée et si Troyes heurte le poteau sur une tête de Dylan Saint-Louis (51e), les hommes de Pascal Dupraz, plus entreprenants, ont manqué de prendre l'avantage sur un beau coup-franc sur la barre d'Anthony Goncalves (90+3).