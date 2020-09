Ligue des champions : quel chapeau et quels adversaires pour l'OM ?

C'est jeudi, à partir de 18h00, que l'OM connaîtra ses adversaires pour la phase de groupes de la Ligue des champions avec la tenue du tirage au sort. Mais l'avenir de l'OM dans cette compétition se jouera également mardi et mercredi avec les barrages retour de la Ligue des champions.

A l'heure actuelle, l'OM ne sait pas encore s'il sera placé dans le chapeau 3 ou le chapeau 4. Il reste encore quatre places à déterminer dans le chapeau 3. L'une d'elles reviendra quoiqu'il arrive au vainqueur du barrage entre La Gantoise et le Dynamo Kiev (ces deux équipes possédant un meilleur indice UEFA que l'OM).

Parmi les trois places restantes, quatre clubs possèdent un meilleur indice UEFA que l'OM : le Lokomotiv Moscou, déjà qualifié pour la phase de groupes et qui est dans la même situation d'attente que les Marseillais et trois clubs engagés pour les barrages qui sont l'Olympiakos, RB Salzbourg et Krasnodar. Deux de ces trois dernières équipes doivent être éliminées pour permettre à l'OM de figurer dans le chapeau 3.

Le hic, c'est que l'Olympiakos, Salzbourg et Krasnodar se sont tous imposés lors des barrages aller… Si les planètes ne s'alignent pas pour les Marseillais, ils pourraient donc se retrouver dans le dernier chapeau avec un tirage au sort très compliqué (Bayern, Manchester City et RB Leipzig par exemple).

Les chapeaux 1 et 2 déjà au complet

Rappelons que le chapeau 1 est composé des vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa ainsi que des champions nationaux des six pays les mieux classés à l'Indice UEFA : Bayern Munich, FC Séville, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, Zénith Saint-Pétersbourg et le FC Porto.

Les chapeaux 2, 3 et 4 sont composés des équipes restantes et sont départagées par les coefficients UEFA. Le FC Barcelone, l'Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, le Chakthar Donetsk, le Borussia Dortmund, Chelsea et l'Ajax d'Amsterdam figurent dans le chapeau 2.

Le chapeau 3 comporte déjà quatre équipes (RB Leipzig, Inter Milan, SS Lazio, Atalanta Bergame) et le futur vainqueur de La Gantoise-Dynamo Kiev. Quant au chapeau 4, on y trouve pour le moment seulement trois équipes : le Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir et le Stade Rennais.