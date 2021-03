Quel tirage pour le PSG en 1/4 de finale ?

Ce vendredi, les représentants des 8 meilleures équipes européennes seront très attentifs à ce qui se passera à Nyon, en Suisse, sur les coups de midi. Le dernier tirage au sort de la saison pour la Ligue des champions aura lieu. Bien évidemment, les quarts de finale seront connus, ainsi que le tableau final et donc toutes les éventualités possibles pour le dernier carré de la compétition. Après les qualifications de Chelsea et du Bayern Munich ce mercredi soir, les 8 qualifiés sont connus.

Trois représentants anglais sont au rendez-vous des quarts de finale. Chelsea a éliminé l'Atletico Madrid ce mercredi soir, tandis que Manchester City et Liverpool avaient déjà validé leur billet. Deux clubs allemands sont également parmi les huit meilleures équipes d'Europe : le Bayern Munich, tenant du titre, et le Borussia Dortmund. Enfin, il y aura un représentant pour l'Espagne, le Portugal et la France avec respectivement le Real Madrid, Porto et le PSG.

Le meilleur tirage : Porto

Contrairement aux 8es de finale et à la phase de groupes, ce tirage au sort est un tirage intégral. Fini les histoires de chapeau, de têtes de série et même de non-confrontation entre clubs du même pays. Autrement dit, un Liverpool-Manchester City ou un Dortmund-Bayern n'est pas à exclure, tout comme un Manchester City-Bayern, deux grands favoris pour la victoire finale. Tous les scénarios sont possibles y compris pour le Paris Saint-Germain.

Finaliste la saison dernière, le PSG espère reproduire un tel parcours cette saison. Après avoir éliminé le FC Barcelone en 8e de finale, le champion de France en titre va voir à quelle sauce il sera mangé pour la suite de la compétition. L'an dernier, le PSG avait dû affronter l'Atalanta en quarts de finale, puis le RB Leipzig en demi-finale. Nul doute que le club de la capitale aimerait être de nouveau "épargné" par le tirage au sort. Cette saison, le FC Porto fait figure d'adversaire le plus facile à abattre.

Le pire tirage : le Bayern Munich

Sur le papier, tout le monde espère tomber sur le club portugais, qui paraît un ton en dessous des autres clubs, bien qu'il ait réussi à éliminer la Juventus de Cristiano Ronaldo en 8e de finale. Le Borussia Dortmund d'Erling Haaland, en difficulté en Bundesliga, serait un autre tirage assez favorable pour le club de la capitale. En revanche, le Paris Saint-Germain préfèrerait, à coup sûr, éviter son bourreau en finale de la C1 l'an dernier : le Bayern Munich.

Les Bavarois font encore figure de favori cette saison et balayent tout sur leur passage. Manchester City semble aussi très en forme ces dernières semaines après avoir enchaîné 21 matches sans défaite durant l'hiver. Dans un scénario plus "intermédiaire", le PSG pourrait également être amené à affronter son ancien entraîneur, Thomas Tuchel, désormais à Chelsea, ou encore Liverpool et le Real Madrid, qui paraissent moins forts cette saison notamment en raison d'une vague de blessure, mais qui ont remporté quatre des cinq dernières Ligues des champions à eux deux.