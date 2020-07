Lille a refusé une mirobolante offre pour Renato Sanches

Pour eux, c'est devenu une habitude. Chaque année, les Dogues parviennent à vendre leurs meilleurs éléments et ainsi réaliser des ventes pour des sommes mirobolantes. Cet été, c'est Victor Osimhen qui s'apprête à être cédé contre une somme dépassant les 60 millions d'euros hors bonus. L'attaquant, qui n'aura donc passé qu'un an dans le Nord, est en effet attendu prochainement du côté de Naples. Et selon le président Gérard Lopez, le Nigérian n'est pas le seul à être convoité.

Dans un entretien accordé à 'L'Equipe', Gérard Lopez a déclaré avoir reçu des offres pour son milieu de terrain Renato Sanches, de retour à son meilleur niveau la saison dernière. Et force est de constater que celles-ci sont elles aussi particulièrement élevées... "On a reçu pour plus de 200 millions d'euros d'offres. Qu'on n'acceptera pas. La vraie question est la compétitivité et l'équilibre de l'équipe. Nos priorités. Par exemple, on a des offres supérieures à 70 millions d'euros pour Renato Sanches", a-t-il confié.

Néanmoins, l'objectif du LOSC est de garder une équipe compétitive. Ainsi, le Portugais devrait rester. "Il ne partira pas. Le projet sportif prime. On veut continuer à le développer. Combien de clubs en L1 refuseraient plus de 70 M€ sur un joueur ? À part le PSG, dites-moi ? De la même manière, on va continuer à investir et à nous désendetter", a argumenté le boss du LOSC. Pour rappel, Renato Sanches avait été recruté pour seulement 20 millions d'euros, du côté du Bayern Munich.