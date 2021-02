André : "On voulait repasser en tête"

Solidement installés à la première place du championnat, les Dogues n'ont pas tremblé pour disposer de Lorient, (1-4) au Moustoir, à l'issue d'une belle prestation, trois jours après la défaite en 16e de finale aller de Ligue Europa face à l'Ajax. Les Lillois ont fait le travail pour repasser devant l'Olympique Lyonnais, qui l'avait emporté à Brest, et distancer quelque peu le Paris Saint-Germain, battu ensuite par l'AS Monaco. Bref, une opération comptable parfaite pour les Dogues.

"Je suis très satisfait de la victoire, qui est importante, et du contenu. Les conditions étaient difficiles, le terrain n'était pas idéal, mais on a montré autre chose que face à Brest. On a été plus entreprenants, avec plus d'animation offensive entre les uns et les autres", a réagi l'entraîneur Christophe Galtier aux micros de 'Canal+'.

"On a vite switché sur Lorient car c'était le match le plus important"

L'ancien technicien de l'AS Saint-Etienne n'était pas le seul à être satisfait de la prestation livrée en terre lorientaise. Le milieu de terrain Benjamin André a lui aussi apprécié. "Je ne pense pas qu'il y avait besoin de se remettre, mais simplement de conserver une certaine dynamique. On était évidemment très déçus après le match de Brest car c'était à domicile et on avait ultradominé au niveau de la possession sans pouvoir déstabiliser cette équipe. Ce soir (dimanche), on savait que ce serait le même type de match, mais on a su mettre plus de pression, se créer plus d'occasions et surtout être réalistes" , a-t-il analysé après la rencontre.

"Je pense qu'il faut dissocier les différentes compétitions. Jeudi, il y avait un match compliqué (contre l'Ajax, défaite 2-1), mais ça reste l'Europa League, c'est à part. C'est un travail qu'on a fait, on a vite switché sur Lorient car c'était le match le plus important. On avait envie de continuer cette bonne série en championnat après le résultat de Lyon (victoire 3-2 contre Brest). On voulait repasser en tête. C'était le job de venir gagner ici, on l'a bien fait", a conclu Benjamin André.