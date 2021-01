"Ce que réclame Galtier à un défenseur m'a un peu bousculé"

Du haut de ses 37 ans, José Fonte a retrouvé une seconde jeunesse à Lille. Arrivé dans le Nord de la France à l'été 2018, après la Coupe du monde en Russie et une expérience ratée en Chine, le défenseur portugais, âgé de 35 ans à l'époque, a surpris son monde en prouvant qu'il était un défenseur de très haut niveau. En très peu de temps, José Fonte est devenu le véritable taulier du LOSC de Christophe Galtier.

L'expérimenté défenseur portugais encadre à merveille la jeunesse lilloise. José Fonte n'est pas étranger aux belles saisons réalisées par le LOSC depuis maintenant trois ans. Titulaire indiscutable chez les Dogues, il a grandement contribué au très beau parcours de Lille en 2018-2019 quand le club nordiste a terminé juste derrière le PSG, mais il prouve cette année, alors que le LOSC est deuxième (ex-aequo avec Lyon) du championnat, qu'il est encore indispensable.

Dans une interview accordée à France Football, José Fonte a avoué se plaire à Lille. Le défenseur portugais apprécie notamment la philosophie de jeu et les consignes de Christophe Galtier à son encontre, bien qu'il ait pris du temps à répondre aux exigences de son entraîneur : "Pour être honnête, ce que réclame Christophe Galtier à un défenseur central dans la construction du jeu m'a un peu bousculé. En 2018, à mon arrivée à Lille, j'ai eu besoin de m'adapter car je sortais de onze saisons en Angleterre".

"Celui qui dort, boit et mange mal subit des blessures musculaires à répétition"

"À Crystal Palace, mon entraîneur me promettait cinq livres sterling à chaque fois que je dégageais le ballon loin devant. C'est mon travail. Je ne me dis pas ''Wouaaah, j'ai fait une super passe qui a transpercé le milieu adverse !'' Mais si cette action permet à Jonathan Bamba, qui revient toujours à l'intérieur, d'adresser aussitôt une passe décisive, c'est un super feeling", a ajouté le défenseur central portugais de 37 ans.

José Fonte a passé une grande partie de sa carrière en Premier League évoluant à Crystal Palace, Southampton puis West-Ham et il garde un très bon souvenir de son passage outre-Manche : "De 2012 à 2018, j'y ai affronté tous les grands buteurs : Rooney, Tevez, Ibrahimovic, Agüero, Rooney, Torres, Anelka, Lukaku, Drogba... Je me souviens de la science du mouvement de Van Persie, de la malice de Suarez, de la grande intelligence de Kane..."

Enfin, le défenseur a donné le secret de sa longévité : "Le football actuel est fait pour les super athlètes. Celui qui dort, boit et mange mal subit des blessures musculaires à répétition. Comme ma famille réside à Londres, je vis seul à Lille. Ce n'est pas facile mais ça me donne l'opportunité de me concentrer à 100% sur mon métier. Si j'avais les enfants à la maison, je ne resterais pas jusqu'à 16 heures au centre d'entraînement pour un massage. Je dormirais moins bien".