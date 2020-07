Gérard Lopez veut voir Osimhen à Naples

Alors qu'un transfert d’Osimhen en Campanie pourrait rapporter entre 70 millions d'euros et 80 millions d'euros aux Lillois, le président nordiste Gérard Lopez se dit complètement pour.

"On a eu plusieurs offres pour Victor. On a beaucoup échangé. On s’entend bien et il a une vie extraordinaire. Il m’a demandé et je lui ai donné le nom du club qui à nos yeux lui correspond le mieux. Et de par son style de jeu, l’entraîneur et la progression qu’il envisage. Naples c’est juste en dessous de la Juve ou du Barça mais c’est au même niveau que l’Atletico Madrid. S’il va là-bas, il va être leur superstar", a indiqué Lopez.

"Avoir Naples à ses pieds, ça doit être quelque chose dans la vie d’un footballeur. Victor a cette force de performer sous pression", a encore confié le boss du LOSC.