Luis Campos évoque la reprise

Alors que dans la plupart des pays européens et du monde, les joueurs de foot sont actuellement confinés chez eux au même titre que le reste de la population, se pose la question du temps nécessaire pour retrouver une condition physique permettant de jouer des matchs de haut niveau une fois l'isolement terminé.

C'est à cette question qu'a tenté de répondre Luis Campos, interrogé par 'Canal+'. Selon le directeur sportif nordiste, cela dépendra en partie du temps qu'aura duré le confinement.

"Si le confinement se termine fin avril, je pense que c'est possible de rendre les équipes disponibles pour jouer en 2-3 semaines, a-t-il ainsi estimé. Si on termine le confinement en mai ou juin, ça va exiger un plus de temps pour préparer les équipes. On est tous d'accord sur ça.

"On aimerait que ça arrive le plus vite possible mais on pense à toutes les solutions. On essaie d'être prêts quand le gouvernement prendra les décisions."

Autre problématique : si la Ligue 1 reprend, le public pourra-t-il à nouveau se rendre dans les stades, au risque de favoriser un deuxième pic de contamination ?

"Si ça commence dans les prochaines deux, trois semaines, même un mois, ce sera à huis clos à coup sûr", affirme encore Luis Campos, avant d'affirmer que la priorité reste de terminer le championnat, même si cela veut dire que les supporters doivent suivre derrière leur télévision.

"Si on recommence même maintenant, on sait qu'il y aura trois ou quatre mois à huis-clos. Le principal pour tout le monde, c'est que le championnat se termine. Il arrive un moment où pratiquement tous les clubs vont être en difficulté économique si on ne trouve pas de solution."