Milan accroche le LOSC

Le LOSC de Cristophe Galtier impressionne cette saison. Le club nordiste n'avait fait qu'une bouchée du grand Milan en Lombardie au match aller et attendait le club transalpin de peid ferme à l'occasion de ce match retour. Il s'agissait donc de réitérer cette performance ce jeudi soir en terres nordistes. Pas forcément aussi facile qu'on pourrait le croire face à un adversaire aussi prestigieux que revanchard.

Avant le coup d'envoi, une minute de silence très émouvante était observée en hommage à Diego Maradona. C'est à la 37e minute que Luiz Araujo délivrait la première frappe cadrée de la rencontre sur un service de son compère d'attaque Jonathan David.

On retrouvait encore Auraujo quelques instants plus tard, lui qui s'offrait un magnifique enroulé sur lequel Gianluigi Donnarumma était obligé de sortir le grand jeu. En face, la recrue estivale lombarde Hauge jouait mal le coup suite à un 3 contre 1, et les deux formations rentraient sagement aux vestiaires avec un tableau de marque inaltéré.

La seconde période reprenait sur les mêmes bases, mais cette fois, les Milanais allaient se montrer bien plus mordants, eux qui ouvraienr le score.Tonali metait ainsi en orbite Rebic qui devant Maignan, préférait servir en retrait Castillejo. L'Espagnol était plus vif que Reinildo pour permettre au Milan de mener au score dès le retour des vestiaires.

Mais le LOSC n'allais pas se laisser abattre pour autant. Les Dogues allaient ainsi recoller peu après l'heure de jeu. Un centre tir puissant signé Araujo, une déviation involontaire de David et le but de Bamba pour l'égalisation.

Mais plus rien n'allait être inscrit dans cette partie porutant fournie en opportunités diverses. 1-1 score final, Milan accroche des Dogues toujours à la recherche de leur premier succès en C3 à la maison depuis l'entame. Le club nordiste, qui n'a pas démérité ce soir, reste cependant en tête du groupe H avec un point d'avance sur Milan et deux sur le Sparta. Loin, bien loin des performances décevantes des clubs français en Ligue des Champions. Et si le LOSC nous régalait en allant très loin cette saison en Ligue Europa ?