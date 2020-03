Au fil des matches, Renato Sanches est peu à peu parvenu à retrouver son niveau cette saison, sous les couleurs du LOSC. Peu décisif à ses débuts, le Portugais s'est imposé comme le leader technique de l'équipe entraînée par Christophe Galtier.

Malheureusement, son réveil à été trop tardif pour empêcher l'élimination des Dogues dès la phase de poules de la Ligue des champions. Une compétition que l'ancien du Bayern a l'ambition de retrouver.

"S’habituer à disputer la Ligue des champions"

"Nous avons beaucoup appris de cette campagne européenne. Si on y retourne la saison prochaine, je suis persuadé qu’on pourra faire encore mieux. On doit s’habituer à disputer la Ligue des champions tous les ans", a ainsi déclaré le milieu de terrain portugais sur le site officiel du club, après avoir expliqué ce qui, selon lui, avait fait défaut à Lille dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. À ses yeux, les Dogues ont surtout manqué d'efficacité.

"Nous n'avons pas été mauvais lors de nos différents matchs, que ce soit contre l’Ajax, Chelsea ou encore Valence. Nous avons livré de bonnes prestations, mais il nous a manqué un peu d’efficacité et de réalisme dans le dernier geste. Ce qui est sûr, c’est que c’était une très bonne expérience pour notre groupe".