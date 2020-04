"On ne peut pas reprocher à Kane d'être honnête"

L'attaquant de Tottenham, Harry Kane, ne devrait pas être critiqué pour son honnêteté après avoir admis qu'il pouvait quitter le club afin d'assouvir ses ambitions personnelles, selon Gary Lineker.

Kane a gravi les échelons avec les Spurs, les aidant à concourir pour une place régulière dans les quatre premiers de la Premier League et à atteindre la finale de la Ligue des champions au cours de ses sept années dans l'équipe senior.

Il n'a pas été en mesure de mener Tottenham à un succès important sous la forme de trophées. Et cela suggère qu'il pourrait avoir filer ailleurs afin d'enrichir son palmarès.

Au cours d'une séance de questions/réponses avec l'ancien milieu de terrain Jamie Redknapp sur Instagram plus tôt cette semaine, Kane a insisté sur le fait qu'il n'aurait pas peur de quitter les Spurs si un moment venait où il ne sent plus qu'ils (les Spurs) "vont dans la bonne direction".

Lineker a décrit la position de transfert de l'international anglais comme "compréhensible", tout en exprimant sa conviction que l'équipe de Jose Mourinho est loin d'être un prétendant pour le titre de Premier League pour le moment.

"C'est compréhensible", a déclaré l'ancien attaquant de Tottenham à 'talkSPORT' : "C'est un joueur de première classe, c'est l'un des grands attaquants du football mondial et il y a forcément une certaine frustration face aux récents progrès des Spurs. Ce n'est pas facile. Nous avons vu avec Arsenal que lorsque vous construisez un nouveau stade, cela peut ralentir votre développement et cela peut arriver avec Tottenham."

"Il est juste très honnête, non ?, a poursuivi le meilleur buteur du Mondial 86. Il dit que s'ils ne gagnent pas des choses alors il pourrait partir. Parce que chaque joueur veut gagner des choses dans sa carrière. Je n'ai pas trop gagné moi-même."