"Je n'ai pas eu ma chance à Manchester United après le confinement"

Jesse Lingard a expliqué pourquoi il avait pris la décision de rejoindre West Ham en janvier, insistant sur le fait qu'il "n'a pas eu sa chance" à Manchester United après le confinement la saison dernière. Manchester United était heureux de laisser partir Lingard lorsque les Hammers se sont renseignés pour obtenir l'international anglais en prêt le mois dernier, le milieu de terrain déménageant au London Stadium avec un contrat qui durerait jusqu'à la fin de la saison.

Ole Gunnar Solskjaer a admis qu'il ne pouvait plus promettre un temps de jeu régulier à Jesse Lingard à Old Trafford, mais le joueur de 28 ans affirme ne pas avoir eu l'occasion de prouver sa valeur après la reprise du football en juin dernier à la suite de la pause imposée par le coronavirus. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait choisi de relever un nouveau défi à West Ham plutôt que de rester et de se battre pour une place dans l'équipe des Red Devils, Lingard a déclaré à 'BT Sport'.

"Je suis avant tout ici pour jouer, gagner et aider l'équipe, alors j'espère que je peux le faire et nous verrons où nous en sommes à la fin de la saison. Il s'agit de jouer avec un sourire sur mon visage, de profiter de mon football et de retrouver l'ancien Jesse. Pendant le confinement, j'ai remémoré mes meilleurs moments de football - la saison sous José Mourinho où j'ai marqué tous ces buts et je suis allé à la Coupe du monde et à la saison où Ole est arrivé et j'ai bien commencé", a analysé le milieu de West-Ham.

"Je vais me battre"

"Je ne peux pas abandonner et je vais toujours me battre. Je suis revenu parmi les plus forts et les plus en forme de l’équipe de Man Utd après le confinement et je n’ai pas eu ma chance, mais pendant tout le temps que j’étais là et que je ne jouais pas, je faisais un entraînement supplémentaire et je maintenais ma forme physique pour le moment venu. Donc pour moi, il s'agit de travailler dur et de rester dévoué et je vais retourner à l'essentiel", a ajouté l'Anglais.

Lingard a fait ses débuts pour les Hammers dans le choc de la Premier League contre Aston Villa le 3 février et a eu un impact instantané après avoir été nommé dans le onze de départ de David Moyes. Le joueur de Manchester United a marqué deux fois dans une victoire 3-1 à l'extérieur pour l'équipe de l'Est de Londres pour couronner un superbe résultat complet, ce qui lui a permis de rester dans l'équipe pour le voyage à Fulham trois jours plus tard. Lingard était beaucoup plus discret lors du match nul 0-0 à Craven Cottage, mais aura probablement une autre chance d'avoir un impact lorsque West Ham affrontera Sheffield United ce lundi.