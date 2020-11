Lionel Messi n'est plus aussi décisif dans le jeu

Auteur d'un début de saison mitigé, Lionel Messi peine à trouver le chemin des filets dans le jeu. Auteur de 3 buts sur 3 pénalties cette saison, l'argentin nous a habitué à mieux en terme de statistiques. Ce samedi, face à Alavés (1-1), Messi n'a pas trouvé la faille pour offrir la victoire aux siens.

Le capitaine du Barça pourrait mettre fin à cette série à l'occasion du match de Ligue des champions face au Dinamo Kyev mercredi mais La Pulga inquiète et les chiffres peuvent en témoigner. En effet, le numéro 10 du FC Barcelone et de la sélection d'Argentine, n'a plus marqué dans le jeu depuis 1000 minutes avec le club catalan. Une chose qui n'est pas arrivée depuis des saisons déjà, il faut remonter au début de sa carrière pour s'en apercevoir. Simple coup de mou ou réelle contre-performance ? les semaines suivantes seront à suivre de près.