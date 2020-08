Lionel Messi rancunier envers Kostas Manolas ?

Ce samedi, le FC Barcelone a validé son billet pour le Final 8 à Lisbonne aux dépens des Napolitains. À la fin de la rencontre, on a pu assister à un curieux épisode : Leo Messi refusant de serrer la main à l'arbitre et... Kostas Manolas.

La Pulga n'a pas oublié ce fameux match entre son équipe et l'AS Roma en Ligue des champions en 2018. Rappelez-vous, Manolas - qui évoluait à l'époque sous les couleurs Giallorossi - avait inscrit le troisième but du match retour, éliminant ainsi le Barça en quart de finale.

Après ce retour historique de la part des Italiens, l'international grec avait tenu des propos irrespectueux à l'égard de l'équipe catalane. Le capitaine barcelonais n'a donc pas oublié ces déclarations...

Un peu trop rancunier l'Argentin ?