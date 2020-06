"Lionel Messi sera toujours critiqué en Argentine"

L'ancienne star du Barça, Hristo Stoichkov, estime que Lionel Messi est toujours injustement blâmé pour les échecs de l'Argentine et que ses coéquipiers sont coupables de "se cacher" lors des plus grandes déroutes.

Bien qu'ayant réussi une très brillante carrière avec le Barça, Messi, six fois vainqueur du Ballon d'Or, n'a jamais vraiment réussi à guider l'Argentine vers le sommet. Avec l'Albiceleste, il a souvent connu des défaites en finale et ces revers lui ont été imputés par la presse.

Dans un entretien accordé à la 'Radio Villa Trinidad', Stoichkov a déclaré que Messi avait endossé une part injuste des critiques par rapport aux performances de sa sélection : "Pour l'empêcher de souffrir tant de ne pas pouvoir gagner une Coupe du monde, j'échangerai mon Soulier d'Or, que j'ai obtenu à la Coupe du monde 1994, afin de le voir triompher au Mondial. Quand il perd, Messi porte la responsabilité de l'échec et ils ne parlent jamais de ceux qui sont à côté de lui et qui échouent aussi."

"Au Brésil, l'Argentine a atteint la finale et lorsque [les autres joueurs] ont eu des opportunités claires, la faute a été rejettée sur Messi. En Copa America, ils ont perdu deux finales aux tirs au but. Et encore une fois, Messi ne peut pas gagner tout seul, mais que font les autres ? Ils se cachent."

Néanmoins, Stoichkov ne pense pas que l'Argentine est vouée à perdre sans arrêt. Il croit en un résultat positif pour cette équipe lors du prochain Mondial. "Tôt ou tard, la gloire de Messi prendra fin", a-t-il ajouté. "Ensuite, nous devons valoriser tout ce qui a été fait dans le football. Je pense qu'en 2022 au Qatar, cette équipe nationale argentine aura la dernière grande opportunité de remporter la Coupe du monde de son histoire. Avec Lautaro Martinez, avec Paulo Dybala, et aussi les dernières campagnes de Sergio Aguero et Angel Di Maria, il y aura une équipe très compétitive."