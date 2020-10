Jack Butland, une alternative à Adrian ?

Catastrophique contre Aston Villa, le portier de Liverpool, Adrian, devrait bientôt perdre sa place de gardien numéro 2.

La blessure d'Alisson oblige Klopp à titulariser le gardien de but espagnol, mais son dernier match face aux Villains aurait motivé les Reds à se renforcer à ce poste.

Et d'après le 'Daily Mail', la direction de Liverpool songe à Jack Butland, le gardien de but de Stocke City. Le principal concerné verrait d'un bon oeil son transfert à Liverpool, d'autant plus qu'il a récemment perdu sa place de titulaire au profit d'Adam Davies.