Liverpool choisit les cinq meilleurs buts de Salah

L'Égyptien Mohamed Salah, qui en est à sa troisième saison à Liverpool, est un homme décisif lors des victoires de son équipe, dans cette période glorieuse.

Depuis la campagne 2017-18, il a fait 144 apparitions, dont 136 en tant que titulaire et a joué 11 794 minutes. En outre, il a à son compteur 91 buts et 34 passes décisives.

Liverpool a publié sur son compte Twitter une compilation des cinq meilleurs buts de Salah avec les Reds.

Our top from the pic.twitter.com/Fug5pfoXYD