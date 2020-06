"Liverpool doit tout faire pour récupérer Coutinho"

Liverpool devrait faire "tout ce qu'il peut" pour parvenir à un accord de prêt avec Barcelone pour Philippe Coutinho, selon John Aldridge. Pour ce dernier, un come-back du Brésilien à Anfield arrangerait toutes les parties.

Jurgen Klopp n'a donné que très peu d'indications concernant ses intentions pour l'international brésilien. De nombreux clubs de Premier League seraient en train de réfléchir à la possibilité de faire signer celui qui a déjà brillé dans le football anglais. Les avis sur la question de savoir si Liverpool devrait ou non faire partie de cette course restent mitigés, et beaucoup insistent sur le fait qu'une équipe qui est en passe d'être couronnée championne d'Angleterre n'a plus trop besoin du Brésilien.

Aldridge admet que la façon dont Coutinho est parti en 2018 a laissé "un goût amer", avec des blessures qui devraient pansées pour que tout accord soit envisageable. Il est, cependant, catégorique qu'un joueur ayant des liens étroits avec les Reds, et celui qui conserve la capacité de changer de match malgré ses luttes récentes au Barça et au Bayern Munich, devrait être parmi ceux auxquels Klopp doit songer.

L'ancien joueur des Reds a déclaré à 'Sunday World' : "Je pense que Liverpool devrait faire tout ce qu'il peut pour le ramener à Anfield. Je sais qu'il y aura des fans là-bas qui pourraient être surpris par mon appel aux propriétaires de Liverpool, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense que ce transfert pourrait fonctionner pour toutes les parties. Malgré ses problèmes en Espagne, nous parlons ici d'un joueur de classe qui a illuminé la Premier League. Il était un grand héros pour les fans pendant son étape au club. Il comprend comment fonctionne le football anglais et n'aurait pas besoin de beaucoup de temps pour s'acclimater s'il revenait à Liverpool. Sans oublier que ce mouvement de prêt pourrait bien tomber en ce moment en raison des limites financières serrées avec lesquelles Klopp travaille cet été."