Souness : "Liverpool est devenu une cible facile"

L'équipe de Jürgen Klopp a subi sa quatrième défaite consécutive à Anfield samedi. Everton est la dernière équipe à avoir eu raison d'une équipe de Liverpool qui continue d'être bien en deçà des défis qu'elle s'était fixées lors de sa saison 2019-2020.

Les 'Reds' ont eu la possession dans le derby du Merseyside mais ont eu du mal à se créer de réelles opportunités. Au contraire, les 'Toffees' ont été tranchants, Richarlison et Gylfi Sigurdsson ont marqué sur deux contre-attaques. Après la rencontre, Souness n'a pas mâché ses mots.

"En tant que supporter de Liverpool, je suis profondément déçu par mon équipe", a déclaré la légende des 'reds' à 'Sky Sports'.

"On aurait dit qu'ils n'avaient pas d'énergie et pas de réelle envie de gagner. La meilleure équipe a pris les points aujourd'hui." Lorsqu'on lui a demandé si les 'Reds' ressemblaient plus à leur ancienne version en seconde période, Souness a répondu: "Les 10 premières minutes, je m'attendais à une réaction. Je pensais que l'équipe allait réagir au retour du vestiaire, mais après 10 minutes, cet élan a disparu. Je pense qu'aucun joueur de Liverpool ne peut sortir de ce terrain ce soir et penser qu'il a fait un bon match ce soir", a-t-il déclaré.

"Ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Quand on pense à ce que Liverpool a été pendant trois ans, une équipe contre laquelle personne ne voulait jouer, une équipe qui était toujours à l'attaque, super agressive, ça a dû être horrible de jouer contre eux. Et maintenant, tout le monde veut jouer contre eux. Ils sont faciles à battre et ça me fait mal."

Liverpool était sur la bonne voie pour défendre le trophée de la Premier League après avoir battu Crystal Palace 7-0 à Selhurst Park le 19 décembre, ce qui leur permettait de rester en tête du classement à Noël. Cependant, les 'Reds' n'ont gagné que 2 matchs en 11 rencontres depuis lors, et ils se retrouvent maintenant à 16 points de Manchester City, qui a un match de retard.

Klopp a déjà dit 'au revoir' au titre, comme il l'a déclaré aux journalistes après la défaite de son équipe contre Leicester la semaine dernière : "Je ne pense pas que nous puissions combler l'écart cette année, pour être honnête. Nous ne reviendrons pas, nous ne sommes pas idiots."