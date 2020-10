Fabinho blessé, Jürgen Klopp inquiet

Les semaines défilent et les problèmes se multiplient pour Liverpool... Certes vainqueurs face à Midtjylland (2-0) mardi soir en Ligue des Champions, les Reds, déjà largement diminués par les blessures depuis le début de la saison, ont cette fois perdu Fabinho, visiblement touché aux adducteurs. Une blessure qui inquiète Jürgen Klopp.

"C'est un peu comme dans un mariage : pour le meilleur et pour le pire"

"C'est vraiment la dernière chose dont on avait besoin (grand soupir). Il a senti quelque chose aux adducteurs et ce n'est jamais bon. Il a dit qu'il n'avait pas tellement mal, qu'il pouvait continuer mais plus sprinter, mais, à son poste, ce n'est pas possible. Il faut faire des examens, mais ce n'est pas bon", a pesté l'entraîneur face aux médias, amer.

Outre cette mauvaise nouvelle, Liverpool et son équipe remaniée n'a pas été particulièrement serein face à Midtjylland. Si la victoire est au rendez-vous, Jürgen Klopp a évoqué un "combat" et a salué la bonne adversité proposée. "Cela a été un match difficile, très chaotique. Midtjylland a été incroyable face au ballon, organisé de façon très intelligente. On a marqué deux buts mais ils ont eu trois grosses occasions, je dirais. On aurait pu marquer davantage, mais le match n'a jamais été facile", a-t-il analysé.

"Et cela a été un combat jusqu'au bout. C'est un peu comme dans un mariage : pour le meilleur et pour le pire. On n'est pas dans le pire, mais c'est une période délicate et c'est des moments où il faut se souder et se battre ensemble et c'est ce que les garçons ont fait", a enfin confié l'Allemand, satisfait des trois points engrangés.