"Thiago Alcantara est un joueur avec un package vraiment intéressant"

Thiago Alcantara est "encore un enfant" quand il a le ballon dans ses pieds, selon Jürgen Klopp, qui dit que le nouveau meneur de jeu de Liverpool est un "package vraiment intéressant". Liverpool a acheté Thiago du Bayern Munich pour le prix exceptionnel de 26 millions d'euros le 18 septembre, mettant fin à l'une des plus longues sagas de transfert de l'été. Il a fait ses débuts avec les Reds seulement deux jours plus tard, produisant une impressionnante entrée en jeu lors de la victoire 2-0 contre Chelsea à Stamford Bridge.

L'international espagnol a établi un nouveau record pour le nombre de passes effectuées dans une seule période en Premier League, et est maintenant appelé à contribuer fortement pour la poursuite de Liverpool dans sa quête de remporter des trophées majeurs dans toutes les compétitions en 2020-2021. Avant le choc face à Arsenal à Anfield lundi soir, Jürgen Klopp a souligné les qualités qui distinguent Thiago Alcantara de ses pairs et l'a félicité pour son professionnalisme et sa maturité hors du terrain.

"Thiago est évidemment un très bon joueur de football", a déclaré Klopp à Sky Sports à propos du joueur de 29 ans, qui doit faire face à un test de condition physique tardif avant le choc contre les Gunners. "Vous l'avez vu contre Chelsea. Certaines choses sont naturelles pour lui qui ne le sont pas pour les autres joueurs, mais nous avons gagné le championnat et nous avons gagné la Ligue des champions sans Thiago. Il l'a gagnée avec le Bayern, donc évidemment c'est un bon package. Je dirais, mais nous devons maintenant nous habituer les uns aux autres".

Klopp veut dégraisser son effectif

"Il y a des choses très spéciales qu'il a qui le sépare des autres dans le football mondial. Sa vision est exceptionnelle, avec de très bonnes compétences techniques, et une belle capacité de passe et ce genre de choses, et vous cela devient un package vraiment intéressant pour un joueur. C'est ce qu'est Thiago. En plus de ça en tant que gars, il ne pourrait pas être meilleur. C'est incroyable, quand on lui donne un ballon, il est encore un enfant. Quand on lui enlève le ballon, c'est un footballeur très mature et expérimenté, qui est intéressé par beaucoup de choses, tactiques et tout ce genre de choses. Il veut apprendre ce qui est très important", a ajouté l'entraîneur des Reds.

Liverpool a également recruté Kostas Tsimikas et Diogo Jota cet été, augmentant considérablement la concurrence pour une place de titulaire du côté d'Anfield après un premier triomphe en Premier League en 30 ans. Jürgen Klopp a maintenant plus de 30 joueurs à sa disposition, mais il préfère avoir une équipe plus compacte car il ne sera pas en mesure de garantir à tout le monde un temps de jeu régulier.

Deux Liverpool-Arsenal en quatre jours

"Vous ne pouvez pas ou vous ne devriez pas avoir une équipe de 30 joueurs. Cela n'a aucun sens que nous n'ayons pas assez de matchs pour cela. Le calendrier des joueurs de football professionnels, surtout si vous jouez pour l'équipe nationale, est vraiment à la limite et nous essayons de faire ce que nous pouvons par rotation", a indiqué le technicien allemand, n'excluant donc pas des ventes ou des départs en prêt.

"Nous verrons comment nous pouvons régler le problème, mais vous ne pouvez pas laisser une équipe dans le garage et les sortir toutes les deux ou trois semaines. Ce n'est pas comme une vieille voiture dans votre garage et un dimanche vous la sortez. Il y aura des situations difficiles où un joueur vous manque ici ou là, donc nous verrons comment nous pouvons gérer cela, mais 30 joueurs, ce n'est certainement pas quelque chose que nous recherchons", a conclu Jürgen Klopp.