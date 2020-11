Diogo Jota et Liverpool enchainent

Le duel entre Liverpool et Leicester était annoncé comme indécis, mais au final il n’y a vraiment eu qu’une seule équipe sur le terrain. Les champions d’Angleterre en titre se sont fait respecter sur leur pelouse face à des Foxes très timides. Ils se sont imposés 3 à 0, et cela ne semble pas être cher payé au vu de la domination qu’ils ont imposée.

Liverpool a maitrisé son sujet

Malgré l’absence de Mohamed Salah pour cause du Covid-19, les Reds ont donc fait le boulot. Ils ont pu compter encore une fois sur leur homme en forme, en la personne de Diogo Jota. L’ailier portugais a réussi l’incroyable performance de marquer lors de ses quatre premiers matches à Anfield. Du jamais vu dans l’histoire de ce club. A la 41e minute, il a exploité d’une belle tête un centre d’Andrew Robertson.

Avant que Jota ne trouve le chemin des filets, Liverpool avait déjà pris l’avantage suite à une réalisation contre son camp de Johnny Evans. Le Nord-Irlandais s’est complètement troué à la suite d’un corner (21e). C’était un coup du sort, mais l’avantage à la marque était amplement mérité pour les locaux.

Schmeichel a limité la casse pour Leicester

Alors qu’ils avaient auparavant posé beaucoup de problèmes à Manchester City et pris le dessus sur Arsenal et Leicester, les Foxes n’ont cette fois-ci pas été capable de déployer le jeu qui fait leur force. L’équipe de Brendan Rodgers n’a fait que subir, et elle peut notamment remercier Kasper Schmeichel pour les quelques arrêts qu’il a effectués afin d’éviter une addition plus salée.

Durant le second acte, le portier danois s’est notamment interposé à deux reprises devant Sadio Mané (55e et 77e), et il a aussi privé Jota d’un doublé (57e). Le dernier rempart de Leicester a également été supplée par sa poteau à la 75e sur une tentative de Roberto Firmino. En revanche, il n’a rien pu faire à la 87e pour détourner la reprise de la tête du Brésilien (87e), à la réception d’un corner.

En s’imposant, Liverpool revient à la hauteur de Tottenham en tête du classement. Contrairement à Manchester City, l’équipe de Klopp fait honneur à son statut de favori du championnat. Pourtant, les circonstances sont loin d’être idéales en ce moment. Son infirmerie affiche complet. Ce dimanche, les Merseysiders ont enregistré une nouvelle défection, avec la blessure à la cuisse du Guinéen Naby Keita.