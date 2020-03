Liverpool, préoccupé par l'arrivée de 3000 supporters de l'Atlético de Madrid

Liverpool et l'Atlético s'affrontent mercredi dans le cadre du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une rencontre qui pour l'heure ne se disputera pas à huis clos, bien que la crise du coronavirus ne soit jamais bien loin.

'Marca' rapporte ce mercredi que des préccotions ont été établi du en Angleterre avant l'arrivée massive de supporters colchoneros qui seront présents dans le parcage visiteur d'Anfield.

Plus de 3000 supporters de l'Atlético de Madrid sont en effet attendus mercredi à Liverpool, tandis qu'en Espagne, toutes les rencontres se jouent désormais à huis clos pour les deux prochaines semaines et que le championnat pourrait être suspendu face à l'épidémie qui touche le pays.

Madrid est pour l'heure la ville la plus touchée en Espagne par le virus. La rencontre opposant Valence et l'Atalanta se disputera également à huis clos, d'autant plus que les vols Italie-Espagne ont été suspendu ce mardi.

À savoir que l'Angleterre est encore relativement épargnée jusqu’ici par le coronavirus.