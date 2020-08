Officiel : Kostas Tsimikas signe à Liverpool

"Je suis très heureux, très fier d'être ici. Pour moi c'est le plus grand club du monde", a déclaré Tsimikas, 24 ans, sur le site des Reds. "Je veux atteindre nos objectifs, remporter à nouveau le titre de champion et aussi la Ligue des champions."

Tsimikas compte trois sélections en équipe nationale de Grèce et a joué 86 rencontres officielles avec l'Olympiakos qui l'a prêté à deux reprises entre 2017 et 2018, aux clubs danois d'Esbjerg et néerlandais de Willem II.

Il a été sacré champion de Grèce la saison écoulée.

"Nous suivions Kostas depuis longtemps et sommes vraiment heureux qu'il nous rejoigne", a déclaré l'entraîneur allemand des Reds Jürgen Klopp.