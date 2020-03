"Je pense que Mané ira au Real Madrid"

Liverpool a tout écrasé sur son passage en Premier League cette saison. Mais le champion d'Europe en titre a d'ores et déjà dit adieu à la Ligue des champions avec une élimination face à l'Atletico Madrid. Un peu plus tôt dans la saison, un épisode a entâché le quotidien des Reds avec une embrouille entre Sadio Mané et Mohamed Salah. Dans une interview accordée à 'EuropaCalcio.it.', Mohamed Sissoko s'est exprimé sur l'équipe actuelle de Liverpool et pense que Mohamed Salah ou Sadio Mané quittera Liverpool dans un futur proche.

"Je ne sais pas si Salah restera à Liverpool. S'il partait, son départ pourrait être une bonne chose pour Liverpool. Le club est très intelligent et saurait déjà le remplacer; Il y a des jeunes très forts qui sont prêts à jouer avec les rouges et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Salah au Real Madrid ? Non, je vois plus Sadio Mané, parce qu'il a les caractéristiques que veut Zinedine Zidane, il l'apprécie beaucoup. Je pense que Sadio Mané ira au Real Madrid", a indiqué l'ancien milieu de terrain de Liverpool.

Mohamed Sissoko a également émis un souhait concernant l'avenir de Paul Pogba : "Pogba ? Je sais que Zinedine Zidane le veut au Real Madrid, mais j'aimerais qu'il retourne à la Juventus. Ce sont des situations qui dépendent non seulement de Paul Pogba mais aussi de Manchester United, il a un contrat jusqu'en 2021. À mon avis, Paul Pogba doit trouver une équipe qui lui fait sentir important de retrouver son premier niveau".

L'ancien milieu de terrain espère que la Juventus remportera le titre si la saison reprend : "Malheureusement, le virus est arrivé. J'espère que tous les joueurs retrouveront la santé immédiatement. Quant au Scudetto, je ne sais pas comment ça va finir. Il n'y a pas eu de match depuis deux semaines; Les joueurs s'entraînent à la maison, mais ce n'est pas la même chose que lorsque vous vous entraînez avec l'équipe. L'important pour les footballeurs est de récupérer le plus possible d'un point de vue physique".

Enfin, Mohamed Sissoko a évoqué plus globalement le football confronté à la pandémie de Coronavirus appelant à relativiser : "À l'heure actuelle, tout le monde ne se préoccupe pas du football. La priorité est de trouver la solution pour vaincre ce coronavirus. Les gens veulent retourner au travail, démarrer leur entreprise. Je pense que le football vient après tout ça. Il faut être patient, prier beaucoup. La vie doit mieux récupérer qu'auparavant".