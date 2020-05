Liverpool, sur le point d'enrôler le meilleur joueur du Kosovo

À l'approche de l'ouverture des portes du mercato estival, les rumeurs vont bon train, et ce n'est pas le président de la Fédération du Kosovo qui va dire le contraire.

Récemment, Agim Amedi a quasiment acté le transfert de Milot Rashica, le meilleur joueur du pays, sur le point de rejoindre les rangs de Liverpool en vue de la saison 2020-21.

Percutant, dribbleur, rapide et adroit face au but, Rashica a en revanche davantage le profil d'un attaquant de côté mais il est capable d'évoluer à tous les postes de devant.

Auteur d'un second exercice consécutif plein avec le Werder Brême (7 buts et 4 passes décisives en 20 rencontres de Bundesliga), il est maintenant une valeur sûre du championnat et semble prêt à passer à l'étage supérieur.