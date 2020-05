Livingston lance un sondage pour décider de la prolongation de son gardien

C'est une idée plutôt originale qui nous vient en provenance d'Écosse.

Le Livingston FC laisse en effet ses fans décider de la prolongation d'un joueur

"C'est sans doute une première dans le monde du football, mais nous vous donnons la possibilité de décider de l'avenir de notre gardien Gary Maley, a lancé le club lundi.

"Son contrat arrivant à échéance le mois prochain, nous laissons aux fans le soin de décider si nous lui proposons ou non une prolongation de contrat Il reste ou il part - c'est vous qui décidez !"

| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.



With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.



Stay or go - you decide!