"Trouver le bon compromis entre la santÃ© et la nÃ©cessitÃ© de finir la saison"

Contrairement à ce qui est le cas en France, l’Angleterre n’exclut pas encore totalement l’idée de reprendre la saison de Premier League. Loin s'en faut puisque c’est même la tendance si l’on se fie aux dernières informations émanant d’outre-Manche. La Ligue et les clubs sont tous d’accord pour reprendre si jamais les conditions sanitaires sont réunies.

Les joueurs abondent également majoritairement dans le même sens, même si certains se disent inquiets. Hugo Lloris, le gardien français de Tottenham, est de ceux qui se veulent patients pour voir s’il y a moyen de retrouver les terrains, quitte à le faire sans supporters. "Ce sera bizarre partout où ça arrivera ! Le football n'est pas un sport de huis clos, a-t-il commencé par déclarer dans un entretien à 'L’Equipe'. Sans spectateurs, ce n'est pas la même discipline. Ce n'est pas comme ça que je vois le foot. On est là pour rassembler, partager nos émotions. On veut tous des stades pleins, avec de l'ambiance, des fans, de la couleur et des chants. Mais là, il faut bien prendre le contexte en considération. Il y a des enjeux majeurs et économiques qu'il convient de comprendre au niveau des clubs et des fédérations. Tout le monde doit trouver le bon compromis entre la santé qui passe au-dessus de tout et la nécessité de finir cette saison."

Tout en se prononçant en faveur d’un retour, le gardien des Bleus a indiqué que pour l’instant c’est le flou total concernant la suite. "Le confinement doit encore durer une grosse semaine dans les conditions actuelles avant les prochaines annonces du gouvernement. On y verra peut-être plus clair avec l'espoir d'une reprise à huis clos, peut-être en juin. Mais personne n'a de visibilité. Il faut se tenir prêt. Au cas où...", a-t-il confié.

Si le championnat est stoppé, Liverpool risque de se voir priver du titre de champion. Les Reds prient pour que ce scénario ne se produise pas. Questionné sur le cas des Reds, Lloris assure comprendre leur position, mais il insiste sur le fait que tout le monde espère aller au bout et pas que le leader de la PL. "Nous sommes dans une situation où tout le monde a envie de finir et d'avoir le verdict du terrain. Ce serait terrible que tout s'arrête comme ça à neuf-dix journées de la fin en Premier League. Ce serait aussi cruel pour Liverpool avec l'avance qu'ils ont... Ils sont quasiment champions. Comme pour tout le monde, il y aurait un goût d'inachevé. En plus, on arrive dans la période la plus excitante, le plus beau moment de la saison. Personne n'a envie que ça se finisse comme ça", a tonné Lloris.