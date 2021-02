Lopetegui encense Koundé

Face au FC Barcelone, mercredi, en Coupe du Roi, le Séville FC a pu compter sur un grand Jules Koundé pour ouvrir le score à la 19e (2-0).

Interrogé sur l'état de forme du Français, l'entraîneur Julen Lopetegui estime qu'il peut encore progresser, mais il faut le "laisser tranquille".

"Jules n'a que 21 ou 22 ans. C'est un joueur très jeune, qui a beaucoup de talent. Mais au-delà des capacités physiques et techniques nécessaires au haut niveau, qui est si exigeant, j'ai toujours dit que la chose la plus importante, c'était le mental. C'est le mental qui permet de continuer à apprendre. Et il doit continuer à grandir et à apprendre. Plus on le laissera tranquille, plus il évoluera et apprendra. Je n'ai aucun doute là-dessus", a déclaré le coach enconférence de presse.