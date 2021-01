Lorient-PSG : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Le PSG, leader du championnat, se déplace à Lorient (19e) dimanche pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Un match que le club de la capitale va aborder dans la peau du grand favori, même si plusieurs absences sont à attendre du côté parisien.

Keylor Navas, Abdou Diallo et Marquinhos en défense, ainsi que Marco Verratti et Ander Herrera au milieu de terrain, seront tous absents en Bretagne. Diallo et Verratti ont été confirmés positifs à la COVID-19 ces dernières heures. Le onze de départ devrait donc évoluer par rapport aux derniers matches.

On devrait notamment retrouver Presnel Kimpembe sur le terrain. Laissé au repos la semaine passée lors de l'écrasante victoire contre Montpellier (4-0), l'international français (13 sélections) a participé normalement à tous les entraînements de la semaine. Il est apte à démarrer.

Rappelons également que Colin Dagba ne souffre plus du coronavirus. L'international Espoirs français a lui aussi fait tous les entraînements cette semaine.

Du côté de Lorient, l'entraîneur Christophe Pélissier s'attend à "affronter un grand PSG" qui a pu profiter d'une semaine complète pour travailler alors que les Merlus ont dû jouer mercredi, signant une victoire in-extremis contre Dijon (3-2).

Match Lorient-PSG Date Dimanche 31 janvier 2021 Coup d'envoi 15h00 (CET)

Diffusion TV : comment regarder le match ? Le match Lorient-PSG est diffusé par la chaîne Téléfoot.

La compo probable : Rico - Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa - Di Maria, Danilo Pereira, Paredes, Neymar - Mbappé, Icardi.

Les principaux absents

Navas, Marquinhos, Herrera, Bernat (blessés), Verratti, Diallo (Covid-19), Fadiga (instance de départ), Ruiz-Atil (malade)